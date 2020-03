Les contre-indications à l’exercice de pouvoirs

Le système créé par les dirigeants est favorable ou non à l’émergence de managers et chefs de projets en capacité d’exercer des pouvoirs. Si votre entreprise pratique une politique d’empowerment à votre égard en vous octroyant des marges d’initiatives et de responsabilités, c’est mieux que si vous êtes un simple rouage du système.

Il existe aussi des dispositions personnelles à l’exercice de pouvoirs favorisées ou non par l’éducation, les expériences de la vie, les permissions et interdictions de l’enfance, la force physique et le charme personnel. Vos propres convictions sur le pouvoir influencent la manière dont vous l’exercez.

Si vous mettez 100 personnes exerçant du du pouvoir avec efficience autour d’une table, chacune va avoir ses propres qualités. Lorsqu’une entreprise cherche à identifier et promouvoir un nombre important de leaders, l’abondance de qualités devient compliquée à traiter.

Louis Sahuc, chercheur en psychologie appliquée dans un groupe multinational auteur du livre « Comment identifier les futurs managers » explore cette voie,. S’inspirant des travaux de Raymond Cattel sur les facteurs de personnalité, il émet l’hypothèse que les contre-indications à l’exercice du pouvoir sont moins nombreuses que les qualités. Il fait passer alors le test de Cattel à des leaders efficients et à des personnes déprimées, surmenées, passives et agressives.

Apparaissent alors 3 grandes séries de contre-indications subdivisées chacune en 4 caractéristiques plus précises :

> Vulnérabilité

• Insécurité personnelle ;

• Inhibitions ;

• Intolérance à la frustration ;

• Fatigabilité.

> Difficultés d’adaptation

• Éthique opportuniste

• Intolérance à l’ambiguïté et l’incertitude

• Incapacité à faire face à l’imprévu

• Tendance à renoncer

> Perturbations de la sociabilité

• N’inspire pas confiance

• Attitude négative vis-à-vis d’autrui

• Rigidité

• Dépendance

Lors de périodes de tensions, conflits et stress, chacun d’entre nous est susceptible de vivre l’une ou plusieurs de ces caractéristiques. Ce n’est pas pour cela que l’exercice du pouvoir nous est contre-indiqué.

La contre-indication est différente d’une tendance. Chacun peut vivre un moment d’abattement, être fatigué, avoir envie de tout laisser tomber, dévaloriser un collègue… Dans ce cas, il s’agit d’un comportement ponctuel. Dans une situation de stress, une des caractéristiques des contre-indications peut être exacerbée. Si elle s’atténue rapidement après ce moment aigu, cela reste une tendance. La contre-indication est répétitive sur une longue période et observable par vous même et des tiers. Elles se répètent dans plusieurs contextes et des situations diverses. En cas de doute, récoltez des feed-back auprès de votre entourage professionnel et vos proches.

Si vous présentez plusieurs contre-indications répétitives et durables, il vous est difficile de réaliser des missions d’influence, de coopération, de négociation, de traitements de conflits et de pilotage des changements collectifs. Dans ce cas, après en avoir discuté avec vos proches et des collègues de confiance, optez pour des missions à forte expertise technique très utiles pour votre entreprise.