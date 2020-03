Elargissez votre zone d’influence.

Si vous pensez détenir assez de pouvoir pour changer la stratégie, l’organisation et le management de votre entreprise, j’ai le regret de vous annoncer que vous allez déployer beaucoup d’énergie pour rien. Vous risquez de répéter à l’envi : « il n’y a qu’a », « faut qu’on » , lassant ainsi vos interlocuteurs. Si vous estimez que vous n’avez aucun pouvoir et que votre rôle consiste exclusivement à faire passer les consignes. J’ai le regret de vous annoncer que vous intériorisez de nombreuses frustrations et que vos équipiers ne reconnaissent pas votre autorité. Entre le tout illusoire et le rien déprimant, je vous invite à vous concentrer sur votre zone d’influence.

Que vous soyez manager ou chef de projet votre zone d’influence comprend les équipiers, intervenants, clients, fournisseurs, partenaires et représentants du personnel avec lesquels vous êtes en relations professionnelles. Vous devez agir et penser de telle manière à ce que chacun de ces interlocuteurs estime que vous avez du pouvoir. Toute attitude de type : « c’est comme ça », « je n’y peux rien », « c’est la procédure », « je n’ai pas mot à dire sur les salaires, le primes et les promotions » , entache votre crédibilité. Même sans les exprimer verbalement, ces attitudes sont perceptibles par le biais de vos micro-comportements.

Afin de clarifier quels sont vos pouvoirs pour animer vos équipes et mener à bien vos projets transversaux, prenez du temps avec votre propre manager. Pas la peine de lui demander ce à quoi vous êtes autorisé ; la liste peut être longue et floue. Vendez lui le principe de « l’empowerment » (mise en pouvoir) qui consiste à définir ce qui est interdit, sachant que ce qui ne l’est pas est permis.

Voici des exemples d’interdictions, qui loin de vous inhiber ouvrent de nombreux espaces d’initiatives.

Vous ne pouvez pas licencier un collaborateur sans en référer d’abord au service des ressources humaines.

Vous ne pouvez pas dépasser 7% de remise en cas de négociation. avec un client.

Il est interdit de répondre à un journaliste.

Vous ne pouvez pas engager une dépense de plus de 20 000 €.

Une pièce ne sort pas de l’atelier si l’une de ses faces est peinte en violet.

Vous ne pouvez pas envoyer des mails le week-end….

Cela peut paraitre répressif, mais au contraire, vous agrandissez votre espace de responsabilités et d’initiatives sachant que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Pendant que vous y êtes, transposez cette approche à vos équipiers et intervenants qui se révèle plus performante et motivante que les délégations classiques.