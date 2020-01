A paraître demain : nos sept formes d’intelligence.

De juillet 2017 à septembre 2018, j’avais rédigé sur ce blog une série de vingt cinq articles sur les intelligences managériales. Mon éditeur « Jouvence », m’a sollicité pour en faire un guide pratique destiné non seulement aux managers , mais à tous les publics. Vous le trouverez dans les bacs des libraires et les sites de vente en ligne dès le 21 janvier 2019.

Au quotidien, vous vivez et devez accueillir une montagne russe d’événements et d’émotions, vous menez des négociations et imaginez les bonnes stratégies pour vous adapter, apprendre en permanence et anticiper votre futur. Vous faites alors appel sans le savoir consciemment à de nombreuses formes d’intelligences. Elles sont nécessaires , en plus de vos capacités intellectuelles pour évoluer dans un monde mouvant, multiculturel et complexe.

Le concept d’intelligence humaine est patrouillé depuis l’antiquité et continue de nos jours à faire polémique. De nombreux tests dont le fameux QI-quotient intellectuel- sont à la fois des références et des sujets à controverses. Des chercheurs morcellent le concept en sous catégories. Citons Raymond Cattel et ses 16 facteurs, Howard Gartner et ses intelligences multiples, et Daniel Goleman avec l’intelligence émotionnelle.

Tous s’accordent sur les fonctions de l’intelligence humaine : anticiper, s’adapter, comprendre, analyser, apprendre, résoudre des problèmes, prendre des décisions, interagir, former des concepts…

J’accompagne depuis de nombreuses années des personnes et des groupes associatifs et professionnels dans une perspective d’épanouissement de leurs intelligences. J’ai détecté expérimentalement sept paramètres essentiels concourant à l’intelligence individuelle et collective.

A des fins pédagogique, je nomme chaque paramètre « intelligence » sachant que c’est la combinaison de ses sept paramètres qui contribue à l’intelligence globale. La liste ci dessous n’est ni logique, ni chronologique. Il convient dans la pratique de travailler ces intelligences concomitamment.

Intelligence intellectuelle : raisonner avec logique, déduire et induire, compter, classer…

Intelligence émotionnelle : détecter les émotions des autres, être lucide sur vos propres émotions, émouvoir vos interlocuteurs…

Intelligence stratégique : penser l’avenir, diagnostiquer vos faiblesses et vos ressources, planifier les actions…

Intelligence contextuelle : s’adapter aux situations nouvelles, savoir d’où l’on s’exprime, diagnostiquer les rapports de pouvoir…

Intelligence relationnelle : interagir avec les autres, favoriser la coopération et la bienveillance mutuelle…

Intelligence pédagogique : apprendre à apprendre, apprendre aux autres, transformer les évènements en informations…

Intelligence impertinente : remettre en cause les certitudes, favoriser l’innovation, sortir des sentiers battus…

Rien ne vous empêche de profiter de ces intelligences pour gérer au mieux vos trajectoires professionnelles, votre vie familiale, vos engagements sociaux, culturels, sportifs et politiques.

Tout en faisant référence aux concepts éprouvés par les spécialistes, ce livre est un guide pratique. Je l’ai rédigé avec les mots de tous les jours et vous y trouvez de nombreux exemples, des conseils transposables immédiatement , des exercices et des entrainements.

Bonne lecture