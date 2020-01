Appliquer de nouvelles méthodes tout en restant authentique.

Après avoir exploré les sept intelligences managériales, reprises dans un livre à paraitre courant janvier, j’ai entamé le 8 octobre 2018 une série sur les cinq critères d’excellence en communication. Les quatre premières sont traitées :

1- S’orienter et orienter les autres vers un futur attractif.

2- Créer et maintenir des relations de confiance avec les autres.

3- Tenir compte des signaux verbaux et corporels émis par vos interlocuteurs.

4- Changer de méthode lorsque celle appliquée ne fonctionne pas.

Ces talents peuvent s’acquérir par expérience et apprentissage. Si vous les appliquiez avant, vous consolidez vos compétences. Si vous les avez découvert, leurs transpositions vous transforment. Ceci étant dit, vous pouvez exceller sur ces quatre critères et pourtant inspirer de la défiance. La maitrise des outils et techniques de communication sont nécessaires mais pas suffisantes. Encore faut-il être perçu comme honnête, fiable, mu par de bonnes intentions et éthique.

Le cinquième critère , rester authentique, rentre parfois en contradiction avec les précédents. Vos interlocuteurs vous pardonneront vos maladresses techniques s’ils vous font confiance. En revanche, ils se méfieront si les applications parfaites des techniques servent des visées manipulatrices.

L’authenticité fonctionne à la fois pour les autres et pour vous. N’allez donc pas contre votre nature. Par exemple si vous êtes colérique, prévenez les autres de ce travers, idem si vous êtes mal à l’aise à l’oral , brouillon dans vos raisonnements ou adepte d’humour grinçant. Plus vous voulez cacher ces travers, et plus ils transpirent dans toutes vos pores. Vous donnez alors envie aux autres de vous provoquer. Lorsque vous posez clairement vos limites, la grande majorité de vos interlocuteurs les acceptent et « font avec. » Autorisez vous donc à hésiter, changer d’avis, douter, vous énerver, rire, bafouiller…Autorisez vous aussi à être sûr de vous, être dans votre bon droit, être en désaccord, être impertinent en sortant des sentiers battus…

J’avais signalé au début de cette série de billets que le premier outil du manager, c’est lui même. Et bien je maintiens cette position en guise de conclusion.

Dans quinze jours, j’entamerai une série de billets sur les pouvoirs et l’influence.

Bonne année.