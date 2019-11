Dix astuces pour développer votre agilité mentale et comportementale

Continuons l’exploration du quatrième critère d’excellence en communication avec une série de dix astuces contribuant à votre agilité mentale et comportementale. Vous ébréchez votre influence lorsque vos équipiers peuvent prévoir à l’avance vos attitudes, propos et comportements. C’est pourquoi il convient de leur réserver des surprises. Afin d’y parvenir autorisez vous à expérimenter des actions inédites, voire farfelues. En voici dix.

De temps en temps, bouleversez l’ordre habituel de vos repas. Commencez par le dessert pour terminer par les entrées. Goûtez des cuisines exotiques, inédites pour vous. Changez périodiquement de tenues vestimentaires. Portez des costumes ou tailleurs gris lorsque votre tenue habituelle est informelle. Mettez des habits en couleurs lorsque vous êtes habitué aux tenues strictes. Écoutez des musiques que vous ignorez actuellement. Du rap si vous êtes amateur d’opéra et du baroque si vous aimez la pop music. Explorez des formes d’art, des pièces de théâtre, des lectures que vous ne connaissez pas. Voyagez à l’étranger, apprenez des langues étrangères , louez des chambres d’hôtes. Une fois par trimestre, choisissez une valeur qui n’est pas votre. Par exemple , être athée si vous êtes croyant, ou l’inverse ; être parfait si vous êtes désordonné , ou l’inverse ; être individualiste si vous êtes altruiste, ou l’inverse. Et comportez-vous avec les autres comme si vous aviez adopté véritablement cette valeur. Si vous pratiquez des activités physiques d’endurance, faites des activités rapides, et réciproquement. Organisez des réunions courtes de 15 minutes, debout, sur un seul sujet à traiter. Variez les horaires de ces réunions. Inscrivez vous à des ateliers d’expression créative, de théâtre, et encore mieux d’improvisation théâtrale. Lorsque l’un de vos interlocuteurs exprime des opinions avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord, avant de débattre avec lui, répétez ce qu’il a dit et demandez lui si vous avez bien compris.

Si vous aimez la constance et la stabilité , si vous souhaitez donner une image de quelqu’un sérieux et fiable, vous aurez du mal à appliquer ces dix astuces. Ceci étant dit, si mû par une envie d’être plus agile, commencez par en adopter trois. Prenez le risque de surprendre les autres et vous découvrirez chez vous des talents jusqu’ici inexploités. L’on ne peut être agile sans sortir de sa zone de confort.

L’agilité mentale et comportementale est une compétence très recherchée aujourd’hui dans de nombreuses organisations. En effet, les managers et chefs de projets , travaillent de plus en plus souvent en complémentarité avec des personnes exerçant des métiers différents et ayant des cultures professionnelles variées. Dans nos sociétés « liquides » Il est fini le temps où les entreprises recrutaient et élevaient des clones.