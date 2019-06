Les articles précédents confirment ce que vous saviez déjà, à savoir que les mots et expressions sont nécessaires mais pas suffisants pour connaitre ce que pensent et ressentent les autres. Par exemple, vous confiez une nouvelle mission à l’un de vos équipiers. Après lui avoir expliqué quels en sont les tenants et aboutissants, vous lui demandez : « est-ce bien clair pour toi ? »

Au mieux, il vous dit « oui » et vous percevez que son regard, ses micro-comportements, sa respiration, le ton de sa voix et sa posture accompagnent en la renforçant cette affirmation.

Au mieux aussi, il vous dit « non » en ajoutant : « je n’ai pas compris ce qui nous fera dire que cette mission est une réussite ou un échec. » Il vous révèle alors ses inquiétudes, vous donnant ainsi la possibilité de préciser quels sont les critères d’évaluation de cette mission.

Au pire, il peut dire « oui » sans s’engager dans sa réponse. Le « oui » peut alors signifier:

je n’ai pas tout compris , mais je ne veux pas passer pour un ignare,

de toutes façons, je vais changer d’employeur bientôt,

cela ne se fait pas de dire non à son chef,

et cela va m’apporter quoi ? j’aurai quelle augmentation cette année ?

je me débrouillerai avec mes collègues,

dans la vie, il faut prendre toutes les opportunités qui se présentent sans hésiter,

si j’émets un doute sur ses explications, il va encore s’énerver contre moi,

j’ai compris, mais j’ai peur de ne pas être à la hauteur,

……

Il est quasiment impossible de deviner ce qu’il pense au moment où il vous répond « oui ». En revanche , si vous le regardez et l’écoutez avec attention lors de son affirmation, vous pouvez déceler des signes la contredisant. Par exemple:

le « oui » est prononcé plus faiblement ou plus fortement qu’à son habitude,

le « oui » sort trop vite ou précédé d’un long silence,

la bouche dit « oui » mais le mouvement de tête dit « non »,

le « oui » est précédé ou suivi d’une respiration appuyée,

le visage est impassible,

il ne vous regarde pas, les yeux se dirigeant vers le bas, le coté ou le haut,

il arbore un sourire inhabituel chez lui,

des tâches rouges apparaissent sur le cou,

il enlève ses lunettes,

la sueur perle sur son front,

….

Attention, ces manifestations comportementales signalent l’existence probables d’une hésitation , d’un questionnement, d’une frustration, d’une colère mais ne permettent pas de deviner exactement ce que pense votre collaborateur. Vous êtes néanmoins en droit de douter sur la véracité de son « oui ». S’offrent alors à vous six méthodes :

La récapitulation : « peux tu me résumer quels sont les points clés de cette mission afin de bien nous accorder? »

L’anticipation : « tu as sûrement des interrogations , vaut mieux les dire maintenant qu’en cours de mission. »

L’impression : « tu m’as dit oui, et pourtant j’ai l’impression qu’il n’était pas complètement franc et net. »

La comparaison : « ton oui ne ressemble pas à la manière dont tu disait oui auparavant, qu’est ce qui crée cette différence? »

La préférence : « je préfère un non assumé à un oui hésitant. »

La confrontation : « tes mots disent oui, mais ton regard et le ton de ta voix me semblent en désaccord. Que dois-je comprendre ?

Pour commencer, choisissez une ou deux méthodes avec lesquelles vous êtes le plus confortable. Quitte à les adopter toutes ensuite, voire à en inventer.