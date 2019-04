Savez vous naviguer entre plusieurs contextes ?

Lorsqu’un amateur de musique classique vante la version chantée par Bowman du Stabat Mater de Vivaldi à l’un de ses amis, lui aussi amateur de musique baroque , ils sont dans un contexte symétrique. Idem entre un médecin urgentiste invitant un interne à poser une sonde endotrachéale à un blessé ou deux linguistes s’accordant sur la disponibilité sémantique des concepts.

Tous se comprennent aisément car ils partagent le même contexte. Les idées, méthodes et mots sont précisément codifiés. En d’autres termes, lorsqu’un expert parle avec un expert de son domaine, ils entretiennent des relations symétriques. Chaque domaine d’expertise produit des codes et des normes. Lorsqu’ils sont en désaccord ou en conflit, ces connaisseurs partagent néanmoins des références communes. En dialoguant, chacun peut ainsi approfondir ses connaissances et expertises. L’ennui, avec les adeptes des contextes symétriques, c’est qu’ils deviennent très vite fermés sur eux mêmes et parfois sectaires. Par exemple tel connaisseur de la musique baroque qui va considérer que le rap est une musique de dégénérés ou l’amateur de la peinture sacrée de la renaissance qui juge l’art non figuratif décadent. Enceints de certitudes et de jugements à l’emporte pièce, ils restent enfermés dans leurs spécialités. J’invite les experts à comprendre avant de se faire comprendre.

C’est pourquoi, tout en conservant ses modèles d’expertises, pour apprendre et coopérer avec les autres, il convient de s’adapter à plusieurs contextes. Par exemple :

Gouter des plats différents de vos habitudes alimentaires , importés de plusieurs régions de France et du monde.

Aller voir des expositions et écouter des musiques inédites pour vous.

Vous intéresser aux activité de vos enfants qui n’existaient pas lorsque vous étiez jeunes.

Observer les évènements géopolitiques ou sociaux sous plusieurs angles de vue, en particulier les logiques des différents acteurs concernés.

Si vous êtes croyant, dialoguer avec des athées et des agnostiques pour comprendre leurs choix, et réciproquement si vous êtes athée.

Voyager à l’étranger.

Lire des journaux de différentes sensibilités.

Mettre votre machine à juger en veilleuse et lui préférer votre machine à comprendre d’autres logiques que les vôtres.

« Quand on est à rome, on fait comme les romains. » Illustrons cet adage.

Vous êtes invité chez un client espagnol qui sert la salade dans un plat commun et chacun des convives se sert dans le plat. Servez-vous avec eux. Vous allez négocier un prêt dans une grande banque, portez un costume gris ou bleu marine.Vous devez présenter un rapport à votre directeur financier, présentez-lui un tableau avec des chiffres. Vous devez représenter votre entreprise chez un constructeur automobile, louez une voiture de sa marque.

Cette capacité a surfer sur plusieurs contextes est une compétence recherchée dans les entreprises ou le travail est par essence coopératif, multiculturel, à distance et asynchrone. Et dans la vie quotidienne, cela vous permet d’accroitre vos réseaux relationnels et d’apprendre en permanence au lieu de vous enkyster dans vos routines.