Dans les bureaux flexibles de Flexmind : entre design et bibliophilie

Créée en 2011, Flexmind est une entreprise de conseil en prestation de services informatiques ERP et CRM prônant la flexibilité et l’agilité. Elle a emménagé récemment dans de nouveaux locaux de 270 m2 situés boulevard des Capucines à Paris.

L’objectif du concept imaginé par l’agence Inspirit était de créer un univers identifiant et spécifique à l’ADN de Flexmind permettant de développer l’image de marque de l’entreprise, d’asseoir sa stratégie de service « Premium » en BtoB et d’améliorer la marque employeur de l’entreprise pour favoriser l’engagement de ses salariés actuels et l’attractivité pour de nouveaux consultants de qualité.

Dans cet environnement de travail, vous pourrez découvrir un espace co-working destiné aux consultants de passage, qui mixe les codes néo-industriels et design. Des hauteurs d’assises différentes sont disponibles pour offrir à chacun la possibilité de choisir sa position de travail selon ses besoins ou ses envies.

Les salariés peuvent également se retrouver dans la cuisine conviviale, véritable salle de détente où la table du déjeuner peut se transformer en table de ping-pong, afin de décompresser mais aussi de renforcer les liens entre les équipes.

Ces dernières ont aussi à disposition un espace, destiné à des réunions express, réunions informelles ou espace de brainstorming, et aux discussions téléphoniques.

Enfin, un espace de travail hybride et flexible se niche dans les bureaux, permettant le travail en collectif, stand up meetings ou au contraire l’isolement pour plus de concentration. Dans ce lieu, un mur végétal réel et papier peint trompe-l’œil ont été installés pour des codes de Biophilie apportant chaleur, sérénité et ressourcement. A découvrir en images.

Concept : Inspirit / Réalisation : Isospace