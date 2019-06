Du flex office dans l’appartement bureau du cabinet Evidence

Evidence, cabinet de conseil en stratégie et en communication, a récemment déménagé ses bureaux dans un espace haussmannien de 200 m2 à deux pas des Champs Élysées (Paris), au sein de l’immeuble qui abritait auparavant l’ambassade du Koweït.

C’est l’agence Studio PK qui a imaginé ce lieu avec comme objectifs principaux d’intégrer le flex office dans l’aménagement des bureaux, de mettre en avant l’identité de la marque dans les locaux et de privilégier une ambiance de type appartement / comme à la maison.

On notera par exemple la présence d’une bibliothèque, d’une zen room, d’une salle de réception multi-usage et modulable, et d’un salon avec piano et bar ! Visite en images.